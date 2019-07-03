Kalabalık kutlama

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Beyaz Sigorta çalışanı Süleyman Boz ve eşi Fatoş Boz'un küçük kızları Bade, yeni yaşına renkli ve eğlenceli bir kutlama ile 'merhaba' dedi. Düzenlenen şık doğum günü kutlamasına, Boz ailesinin yakınları ve arkadaşları büyük ilgi gösterdi. Pastasının mumlarını anne ve babasıyla birlikte söndüren küçük Bade, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Pasta kesiminin ardından devam eden eğlence akşam saatlerine kadar sürdü.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 18:08