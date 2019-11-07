Kalabalık davet
ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Mülayim, Ciğerci Turan Usta'da kalabalık bir akşam yemeği daveti verdi
PORTAKAL 07.11.2019, 18:48 07.11.2019, 18:49
ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Mülayim, Ciğerci Turan Usta'da kalabalık bir akşam yemeği daveti verdi. Oldukça zengin menülü bir akşam yemeği ile misafirlerini ağırlayan Prof. Dr. Mülayim, dostları ile yakından ilgilendi. Ciğerci Turan Usta, özenle pişirip servis ettiği ciğerlerden tam not aldı.
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|17
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|17
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|17
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|10
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|10
|16
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|10
|15
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|15
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|10
|12
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|10
|12
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|-2
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|O
|P
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|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
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|11
|23
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|11
|17
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|11
|16
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|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
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|11
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|11
|13
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|11
|13
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|11
|13
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|12
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|11
|12
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|11
|11
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|11
|11
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|8
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|7
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|P
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|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
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|21
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|12
|20
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|12
|19
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|12
|18
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|18
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|17
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|17
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|12
|17
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|15
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|12
|13
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|12
|12
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|12
|11
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|8
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|5