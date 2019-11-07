Kalabalık davet 

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Mülayim, Ciğerci Turan Usta'da kalabalık bir akşam yemeği daveti verdi. Oldukça zengin menülü bir akşam yemeği ile misafirlerini ağırlayan Prof. Dr. Mülayim, dostları ile yakından ilgilendi. Ciğerci Turan Usta, özenle pişirip servis ettiği ciğerlerden tam not aldı.