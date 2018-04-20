Kalabalık buluşma

ZENGİN deniz ürünlerinin yanı sıra sıcak ve samimi atmosferi ile de beğenilen Çitari'de, önceki akşam kalabalık bir buluşma vardı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri İsa Arı, yakın dostları ile Çitari'de bir araya geldi. Hoşça vakit geçiren grubun neşesine diyecek yoktu. Çitari'deki bir başka masada da White in White Beach Club İşletme Müdürü Şafak Bektaş ve Misjonenn Cafe sahibi Hüseyin İlhan vardı. İkiliye sohbetlerinde, kuzenleri olan İhsan Yıldız da eşlik etti.