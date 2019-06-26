Kalabalık buluşma

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi üyeleri, Harbour Restoran'da yapılan kahvaltı buluşmasında bir araya geldiler. Oldukça yüksek bir katılımın sağlandığı organizasyon zengin menülü bir kahvaltı ile başladı. Ardından bir konuşma yapan TYSD Alanya Şube Başkanı Aynur Güner, dernek faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Katılımcılara teşekkür de eden Güner, "Derneğimizin 21. Bölge Toplantısı Alanya'da yapıldı. Tüm şubelerden gelen katılımcılar Alanya'dan çok memnun ayrıldı. Katkılarını bizlerden esirgemeyen Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Şahin'e, konaklama sağlayan Goldcity Otel Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan'a ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Derneğimiz giderek büyüyor ve üyelerinden aldığı destekle yoluna devam ediyor. Amacımız daha çok öğrenciye Mustafa Kemal Atatürk bursu vermektir. Tüm Alanya'ya gönülden ve yürekten teşekkür ederim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 15:51