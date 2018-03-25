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Kalabalık açılış

Alanya Sanayi Sitesi'nde hizmete giren Çelik-Öcal Oto Kaporta, haftasonunda yapılan kalabalık bir tören ile açıldı

Kalabalık açılış

Alanya Sanayi Sitesi'nde hizmete giren Çelik-Öcal Oto Kaporta, haftasonunda yapılan kalabalık bir tören ile açıldı

25 Mart 2018 Pazar 16:51
Kalabalık açılış
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HÜSEYİN Çelik ve Levent Öcal ortaklığında hizmete giren Çelik-Öcal Oto Kaporta, haftasonunda açıldı. İşletmenin açılışına çok sayıda davetlinin yanı sıra, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş da katıldı. Yapılan duların ardından Kerim Taş ve işletme sahipleri Hüseyin Çelik ile Levent Öcal, açılış kurdelesini birlikte kesti. Açılışın ardından davetlilere güllü lokum ve çay ikramı yapıldı. Törenin ardından tebrikleri kabul eden Hüseyin Çelik ve Levent Öcal, "Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm dostlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz" dediler.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSanayi SitesiÇelik-Öcal Oto Kaporta
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