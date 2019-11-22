Kalabalık açılış

ALANYA'DA cumhuriyet savcılığı görevi yaparken avukatlığa geçiş yapan Yusuf Pakır, kalabalık bir törenle yeni ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Çevreyolu üzerinde ASAT'ın olduğu binada bulunan ofisin açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Avukat Yusuf Pakır, "Avukatlık büromuzun açılışını gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 12 yıllık savcılık mesleğinden sonra nasipte Alanya'ya yerleşmek varmış. Biz ailecek Alanya'yı çok sevdik. Şimdi de yerleşmeye karar verdik. Zaten Serik'li olmam da buna ciddi şekilde etken oldu. İnşallah hayırlı ve düzgün bir şekilde bu mesleği de yapmayı Allah nasip eder. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Pakır’ın konuşmasının ardından okunan duadan sonra Alanya protokolü açılış kurdelesini kesti.