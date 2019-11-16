BİR takım iş görüşmesi için gittiği Isparta'da dostlarını da ziyaret eden Uslu, yoğun tempoda yorgun düşünce dinlenerek kahve keyfi yaptı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen Uslu, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.