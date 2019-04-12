SPRİTÜEL Rehber ve Access Bars Bilinçaltı Eğitmeni Neslihan Kurt ve Robert's Coffee Cumhuriyet Mahallesi Şubesi işletmecisi İranlı Atife Abbasi tarafından organize edilen 'Türk ve İranlı Kadınlar Çiçek Açıyor - 1' etkinliği, Türk ve İranlı kadınların katılımı ile önceki gün gerçekleştirildi. 'Bahara ve Evrensel Şifaya Merhaba' temasıyla düzenlenen organizasyona çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar, etkinlikte yeni dünya bilincini konu alarak, kozmik enerji ile bedenlerini ve evreni şifalandırarak farkındalığa dikkat çektiler. Bu tür etkinliklerin farklı ve eğlenceli bir şekilde devam edeceğini söyleyen Kurt ve Abbasi, "Tüm dünya ve Alanyalı kadınları etkinliklerimizde görmek istiyoruz" dediler.