Kaçıranlar için yeniden

ALANYA Sokak Tiyatrosu tarafından 2018 yılında sahnelenen ve geçtiğimiz 26 Kasım'da Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) yeniden sahneye konulan "Tesadüfün İğne Deliği" adlı tiyatro gösterisi, kaçıranlar için 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de yeniden sahnelenecek. 26 Kasım'daki oyununda kapalı gişe oynayan "Tesadüfün İğne Deliği", izleyicileri yine gülmekten kırıp geçirecek. Alanya Sokak Tiyatrosu İdari İşler Sorumlusu Özlem Pamuk, "Dev bir kadro ile sahnelediğimiz oyunumuza ilginin yine yüksek olmasını bekliyoruz. Tüm sanatseverleri 16 Aralık'ta AKM'ye bekliyoruz" dedi.