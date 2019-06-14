Jung Felix fırtınası

Ünlü Hollandalı müzisyen Jung Felix, popüler gece kulübü Illusion Event Hall'de keyifli bir konsere imza attı.

Jung Felix fırtınası
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LOKOMOTİV adlı şarkısı dünya müzik listelerinde aylardır zirvede olan Hollandalı başarılı sanatçı Jung Felix, Illusion Event Hall'de renkli bir konser verdi. Geçtiğimiz ay ilk kez geldiği Illusion'da ikinci konserini veren Jung Felix, sahneye Lokomotiv adlı şarkısı ile çıktı. Hayranlarının alkışları arasında şarkılarını arka arkaya seslendiren Jung Felix bir ara DJ kabinine girdi. Kendi şarkılarını mikser başında hem çalarak hem de dans ederek söyleyen başarılı müzisyen, yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti çekti. 

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