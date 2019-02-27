Josef'ten özel bakım

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KCK) Kurucu Başkanı Mehmet Ali Dim, yakın dostları olan Mustafa Kula ve Mustafa Kasapoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Konuklar ağır olunca Köşebaşı'nın sahibi Josef lakaplı Kadir Tanrıtanır'dan da özel bir bakım vardı. Kendi elleri ile pişirdiği kuzu gerdanını konuklarına ikram eden Josef Kadir, eti servis yaparken Nusret'e özendi ve mini bir de şov yaptı. Dim, Kula ve Kasapoğlu, "Buraya gelenler anlata anlata bitiremiyordu. Geldik, gördük ve yedik. Gerçekten de mükemmel bir lezzet" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.