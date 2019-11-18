Josef Kadir oğlunu evlendirdi

BAŞKENT Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Dilara Göret, bir süredir nişanlı olduğu Oba Kırbaşı Restoran'ın veliahtı Mehmet Tanrıtanır ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Banana Otel'de yapılan düğünleri, masalları aratmadı. Salona el ele giren genç çift, alkışlar arasında romantik bir düğün dansı yaptı. Heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan Dilara ve Mehmet'in mutlulukları ise görülmeye değerdi.

BOL ŞAHİTLİ NİKAH

Dilara Göret ve Mehmet Tanrıtanır'ın nikahları da Banana'da kıyıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahta, şahitler arasında Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Ahmet Özyiğit gibi isimler vardı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen genç çifte nikah cüzdanlarını ise Yasin Emre verdi.

EĞLENCE TAVAN YAPTI

Bir tek kuş sütünün eksik olduğu Banana Otel'deki düğünde doyumsuz bir de eğlence yaşandı. Nikah merasiminin ardından başlayan eğlence, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Damat Mehmet Tanrıtanır, arkadaşları ile birlikte vur patlasın çal oynasın eğlendi. Gelin Dilara Göret de kendisini yalnız bırakmayan arkadaşları ile dans pistini hiç boş bırakmadı.

'HERKESE TEŞEKKÜRLER'

Damadın babası olan Josef Kadir Tanrıtanır, oğlunun düğününde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Tanrıtanır, "Düğün haftası boyunca yanımızda olan, şehir dışından ve yurtdışından gelerek bizleri yalnız bırakmayan, düğünümüze de katılarak sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

