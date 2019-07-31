İyİLİK'te buluştular

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Lösemi hastası Şebnem Köseoğlu için başlatılan kampanyaya ilgi her kesimden artıyor.

İyİLİK'te buluştular
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BU yıl faaliyete geçen Çadırcılar Team adlı off road ve gezi grubunun başkanı Serkan Tuncer ve üyeleri de önceki akşam Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırına gelerek kök hücre bağışı yaptılar. Beyaz Sigorta çalışanlarından olan grup üyesi Süleyman Boz, uygun ilik bulunması için kendilerinin de seferber olduğunu söyledi. Boz, "Tüm Türkiye'de ses bulan bu kampanyaya bizim de katkımız olsun istedik. İnşallah Şebnem kardeşimiz için uygun ilik bulunur ve sağlığına yeniden kavuşur. Dualarımız Şebnem için" dedi. 

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