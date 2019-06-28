İyi ki doğdun Teoman

SÜPER Lig ekibi Alanyaspor'da uzun yıllardır Kulüp Medya Sorumlusu olarak görev yapan Teoman Eriş, yapılan renkli bir sürpriz ile doğum gününü kutladı. Gazeteci Vildan Rende'nin organize ettiği kutlamaya, Alanyaspor Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Alanyaspor Kulüp Müdürü Mehmet Karasoy, Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır, İhlas Haber Ajansı (İHA) Alanya Muhabiri Erdal Anak, menejer Cenk Melih Yazıcı ve Alanyaspor İdari İşler Sorumlusu Alpaslan Edizer katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasının mumlarını özenle söndüren Teoman Eriş, "Bu güzel sürprizi hazırlayan başta Vildan Rende olmak üzere tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 19:08