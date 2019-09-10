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İyi ki doğdun Sema

Alanyum AVM'de bulunan Boyner mağazasının tecrübeli yöneticilerinden olan Sema Çorbacı, önceki gün yeni yaşına 'merhaba' dedi.

PORTAKAL 10.09.2019, 14:52
İyi ki doğdun Sema
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GÜN boyu sürprizler yapılan Çorbacı'ya bir sürpriz de arkadaşları tarafından yapıldı. Evinin önünde maytaplarla karşılanan Sema Çorbacı, "Gerçekten de çok heyecanlandım. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

#Alanyum AVM #Sema Çorbacı
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