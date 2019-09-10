İyi ki doğdun Sema

GÜN boyu sürprizler yapılan Çorbacı'ya bir sürpriz de arkadaşları tarafından yapıldı. Evinin önünde maytaplarla karşılanan Sema Çorbacı, "Gerçekten de çok heyecanlandım. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Herkese teşekkür ederim" dedi.