 İyi ki doğdun Mavi 

BUKALEMUN Show Organizasyon sahibi Halil İpeklioğlu ve eşi Gül İpeklioğlu, küçük kızları Mavi için oldukça keyifli bir doğum günü kutlaması organize ettiler. Evde yapılan "Mavi" konseptli partiye İpeklioğlu Ailesi'nin yakınları da büyük ilgi gösterdi. Kutlama boyunca etrafına gülücükler saçan Mavi, 4'üncü yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasının mumlarını özenle söndüren Mavi, davetliler tarafından da hediye yağmuruna tutuldu.