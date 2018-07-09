İstanbul turu 

Çalış İnşaat'ın genç patronu Mehmet Çalış, Alanya Belediye Meclis Üyesi olan eşi Emine Hacıgökmen Çalış ile birlikte İstanbul tatiline gitti

İstanbul turu 
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BİRLİKTE hoşça vakit geçiren Çalış çifti, boğaz manzaralı bir mekanda kahvaltı keyfi yaptı. O mutlu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çalış çifti, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. 
 

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