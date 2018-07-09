BİRLİKTE hoşça vakit geçiren Çalış çifti, boğaz manzaralı bir mekanda kahvaltı keyfi yaptı. O mutlu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çalış çifti, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
İstanbul turu
Çalış İnşaat'ın genç patronu Mehmet Çalış, Alanya Belediye Meclis Üyesi olan eşi Emine Hacıgökmen Çalış ile birlikte İstanbul tatiline gitti
BİRLİKTE hoşça vakit geçiren Çalış çifti, boğaz manzaralı bir mekanda kahvaltı keyfi yaptı. O mutlu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çalış çifti, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
YORUM EKLE