İstanbul'da tanıtıldı

GELİRİ, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği'ne bağışlanacak olan proje, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle basılan ve aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin 11. yayını özelliğini taşıyan “En Favori Lezzetler” kitabı ile birlikte İstanbul Metrocity AVM’de tanıtıldı. Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan favorilezzetler.com’un başlattığı ve sosyal bir proje olan “Bir El De Sen Uzat” projesi kapsamında satılan kitapların tüm geliri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneğine bağışlanacak.