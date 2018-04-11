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İstanbul'da tanıtıldı

Kitap haline getirilen "Bir El De Sen Uzat" projesi, Alanya'dan sonra İstanbul'da da tanıtıldı

İstanbul'da tanıtıldı

Kitap haline getirilen "Bir El De Sen Uzat" projesi, Alanya'dan sonra İstanbul'da da tanıtıldı

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:31
İstanbul'da tanıtıldı
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GELİRİ, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği'ne bağışlanacak olan proje, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle basılan ve aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin 11. yayını özelliğini taşıyan “En Favori Lezzetler” kitabı ile birlikte İstanbul Metrocity AVM’de tanıtıldı. Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan favorilezzetler.com’un başlattığı ve sosyal bir proje olan “Bir El De Sen Uzat” projesi kapsamında satılan kitapların tüm geliri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneğine bağışlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bir El De Sen UzatProje
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