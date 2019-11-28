İstanbul'da iki Alanyalı
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Serdar Cengiz, bir takım işleri için gittiği İstanbul'da Alanyalı dostları ile de bir araya geldi
PORTAKAL 28.11.2019, 18:31
ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Serdar Cengiz, bir takım işleri için gittiği İstanbul'da Alanyalı dostları ile de bir araya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Ayransaray Üniversitesi'nde sürdüren genç iç mimar adayı Tosmurlu İbrahim Aydoğan ile de buluşan Cengiz, hemşehrisi ile bol bol sohbet etme imkanı buldu. Beyoğlu Asmalı Mescit'teki Mado'da çay içerek hasret gideren Cengiz ve Aydoğan'ın keyiflerine diyecek yoktu.
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