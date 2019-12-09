İspanya turunda

ALANYA'NIN sevilen gençlerinden olan Hüseyin Şengül, bu kış tatil için İspanya'yı seçti. Geçtiğimiz günlerde ülkeye giden Şengül, Zaragoza kentinde çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin kısa sürede çok sayıda beğeni yaptığı Şengül, övgü dolu yorumlara ise cevap yazmakta zorlandı.