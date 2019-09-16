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İskele turu yaptı

Uzın bir süredir hastalığından dolayı tedavi gören ve yeniden sahnelere dönen Alanya'nın sevilen seslerinden Erdem Gündüz, önceki akşam yürüyüş yaptı.

PORTAKAL 16.09.2019, 22:35
İskele turu yaptı
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İSKELE turu yapan Erdem Gündüz, fit görüntüsü ile dikkat çekti. Çektirdiği bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından paylaşan Gündüz'e takipçileri çok sayıda beğeni yaptı. 

#İskele turu #Alanya
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