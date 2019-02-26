İsabetliler yemekte buluştu 

GALİBİYETİ hep beraber akşam yemeği ile kutlayan İsabet Okulları Küçük Erkek Basketbol Takımı, Alanya'nın tanınmış ve sevilen işadamlarından Hasan Tel'in verdiği akşam yemeği davetinde bir araya geldiler. Organizasyona İsabet Okulları Müdürü Adem Arıkan, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Serdar Esen, Basketbol Antrenörü ve takım koçu Sezercan Çetinkaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Figen Kıvrak ve öğrenciler katıldı. Yemek sonrası Adem Arıkan, organizasyona ev sahipliği yapan Hasan Tel'e plaket takdim ederek kurum adına teşekkür etti.