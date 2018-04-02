İsa Arı'ya süpriz kutlama

BAHÇE evinde yapılan kutlamaya Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Hes Cebeci İnşaat sahibi Erkan Cebeci, birim amirleri, asayiş büro personeli ve Arı'nın yakın dostları katıldı. Renkli kutlamada davetliler için kuzu çevirme yapıldı. Günün ilerleyen saatlerinde ise doğum günü pastası kesildi. Üzerinde resmi olan kutlama pastasının mumlarını ailesiyle birlikte söndüren İsa Arı, "Bu özel günümde yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.