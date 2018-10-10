İpek büyüledi

Illusion Event Hall yine renkli bir konsere imza attı. Bu yaza damga vuran single şarkıları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı İpek Demir, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

İpek büyüledi
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ALANYA'NIN konser mekanı haline gelen Illusion Event Hall sahnesi bu kez İpek Demir'i ağırladı. "Unutuverdim", "Başımın Tatlı Belası", "Ayrılığın Kitabı" ve "Gitme Dur" adlı şarkıları ile yaza damgasını vuran İpek Demir, Alanyalı hayranları ile ilk kez Illusion sahnesinde bir araya geldi. Sahne enerjisi, güleryüzü ve muhteşem sesi ile kendisini dinleyenleri mest eden İpek Demir, sergilediği performans ile büyük alkış aldı. İpek Demir'in yabancı hayranları da gecede yoğunluktaydı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden eğlenceseverler, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşadılar.

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