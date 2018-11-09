İndirimde son 2 gün

ALD Altınbaş Kuyumculuk’un çadır indirimlerine Alanya halkının ilgisi oldukça yoğun oldu

İndirimde son 2 gün
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11 KASIM'DA sona erecek olan indirimler öncesinde altın, elmas, pırlanta, gümüş ve saatlerde bulunan cazip indirimleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar ALD Altınbaş Kuyumculuk farkıyla bu ürünlere sahip olabiliyor. 1 Kasım’da başlayan bu Çadır indirim günlerinin 11 Kasım’da  sona ereceğini söyleyen ALD Altınbaş Kuyumculuk Sahibi Veysi Aladağ, “Başlatmış olduğumuz çadır indirim günlerine sağolsunlar vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğun. ALD Altınbaş Kuyumculuk olarak 1-11 Kasım tarihleri arasında altın, elmas, pırlanta, gümüş ve saatlerde cazip indirimler sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu indirimlerden yararlanmak ve bir fincan kahvemizi içmek için ALD Altınbaş Kuyumculuk'a bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 22:53
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