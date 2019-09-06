İnci Çiçeği hizmette

İNCİ Çiçeği Psikolojik Danışmanlık ve Oyun Evi, Yayla Yolu Caddesi, 602. Sokak'ta bulunan adresinde görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Törende yapılan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve İnci Çiçeği Psikolojik Danışmanlık ve Oyun Evi sahibi Psikolog Hande Alaettinoğlu birlikte kestiler. Daha sonra Başkan Yücel ve davetliler hep birlikte yeni merkezi gezdiler. Başkan Yücel, işletmenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Eğitim demek gelecek demektir. Geleceğimizin daha güçlü, daha müreffeh olması demektir. Ben buranın bereketli olmasını, güzel işlere imza atmasını temenni ediyorum" dedi.

'BU KONSEPT TEK'

İnci Çiçeği Psikolojik Danışmanlık ve Oyun Evi sahibi Psikolog Hande Alaettinoğlu, Alanya’da ilk olan bu konsept ile ilgili bilgiler verdi. Alaettinoğlu, "Okul çağı ve okul öncesi çocuklarımıza atölyelerimizde okula alışmaları için gerekli psikolojik desteği veriyoruz. Oyun evi atölyelerimizde gerekli eğitimler veriliyor. İnci Çiçeği Psikolojik Danışmanlık ve Oyun Evi olarak en küçük 3 yaş, en büyük de liseye kadar danışmanlık için, oyun evi için de 3 yaşına kadar çocuklarımızı bekliyoruz. Alanya'mızda bu konseptte tekiz. Psikolojik Danışmanlık ayağında ise sınav stresi yönetimi, motivasyon çalışmaları, zaman yönetimi, özgüven ve özsaygı gelişimi, bireysel farkındalık, etkili iletişim ve duygusal gelişim takibimiz bulunacak. Kısacası öğrencimizin hem eğitimini hem de sınava hazırlanma psikolojini üst düzeyde tutacak bir programımız olacak. Bu sayede yoğun çalışma temposunun getireceği olumsuzluklar da minimuma inecek" diye konuştu.