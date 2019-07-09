İncekum'da klip çekecek

Ankaralı ünlü türkücü Armağan Arslan, yaz tatili için Alanya'ya geldi.

İncekum'da klip çekecek
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YAKIN arkadaşı olan İncekum'daki Arena Beach Club işletmecisi Ahmet Erdoğan'ı ziyaret eden Arslan, burada hem denize girdi hem de bol bol güneşlendi. Yeni çıkaracağı albümünün ilk klibini de İncekum'da çekme kararı aldığını söyleyen Armağan Arslan, yakın dostu Ahmet Erdoğan ile de sohbet ederek hoşça vakit geçirdi.
 

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