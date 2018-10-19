İmzalar mutluluğa atıldı

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun bir süredir özel şoförlüğünü yapan Mehmet Azak, nişanlı olduğu Gülşah Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin Alanya Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan nikah merasimlerine, her iki ailenin de yakınları büyük ilgi gösterdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Gülşah ve Mehmet, törenin ardından tebrikleri kabul etti. Genç çift, düğünlerinin kasım ayında yapılacağını da sevenlerine müjdeledi.

