Illusion'da Ben Fero fırtınası esti

BU yaza damgasını vuran "Demet Akalın" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Ben Fero, Illusion Event Hall'de konser verdi. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce hayranına unutulmaz bir konser veren Ben Fero, saatler gece yarısını gösterdiğinde sahneye çıktı. "3-2-1" adlı şarkısı ile konserine başlayan ünlü rapçi, daha sonra "Mahallemiz Esmer", "Biladerim için" ve "Babafingo" gibi en ünlü şarkılarını arka arkaya söyledi. Eski ve yeni albümlerinden çok sayıda şarkıya konserinde yer veren Ben Fero, hayranlarından tam not aldı.