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Illusion'da Ben Fero fırtınası esti

Ünlü gece kulübü Illusion Event Hall'ün son sürprizi rapçi Ben Fero oldu. Hayranlarına unutulmaz bir konser veren başarılı rapçi, performansı ile alkış aldı

PORTAKAL 01.09.2019, 14:38 01.09.2019, 14:51 Enes Subaşı
Illusion'da Ben Fero fırtınası esti
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Illusion'da Ben Fero fırtınası esti
Illusion'da Ben Fero fırtınası esti

BU yaza damgasını vuran "Demet Akalın" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Ben Fero, Illusion Event Hall'de konser verdi. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce hayranına unutulmaz bir konser veren Ben Fero, saatler gece yarısını gösterdiğinde sahneye çıktı. "3-2-1" adlı şarkısı ile konserine başlayan ünlü rapçi, daha sonra "Mahallemiz Esmer", "Biladerim için" ve "Babafingo" gibi en ünlü şarkılarını arka arkaya söyledi. Eski ve yeni albümlerinden çok sayıda şarkıya konserinde yer veren Ben Fero, hayranlarından tam not aldı.

#Event Hall #fırtına #Ben Fero #Illusion
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