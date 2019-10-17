Illusion'u yine salladı

Ünlü gece kulübü Illusion Event Hall'de renkli bir partiye imza atan başarılı DJ, yaklaşık 2 saat boyunca set başında kaldı. Eski ve yeni albümünden çok sayıda başarılı çalışmayı hayranlarına çalan DJ İlkay Şencan, "Illusion sahnesine çok alıştım. Her geldiğimde çok daha fazla ısınıyorum. Tüm Alanya'ya sevgiler" dedi.