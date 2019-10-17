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Illusion'u yine salladı

TÜRKİYE'NİN ve Avrupa'nın yakından tanıdığı ünlü Türk DJ İlkay Şencan, geçtiğimiz haftasonunda Alanyayı adeta salladı

PORTAKAL 17.10.2019, 21:44 17.10.2019, 21:44
Illusion'u yine salladı
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Ünlü gece kulübü Illusion Event Hall'de renkli bir partiye imza atan başarılı DJ, yaklaşık 2 saat boyunca set başında kaldı. Eski ve yeni albümünden çok sayıda başarılı çalışmayı hayranlarına çalan DJ İlkay Şencan, "Illusion sahnesine çok alıştım. Her geldiğimde çok daha fazla ısınıyorum. Tüm Alanya'ya sevgiler" dedi.

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