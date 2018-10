ALANYA Marina içerisinde hizmet veren Illusion Event Hall, bu kez ünlü bir DJ'i sahnesinde ağırladı. Rockstar, Do It, Let Me ve What You Want gibi yabancı şarkılara yaptığı cover çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren ünlü DJ İlkay Şencan, Illusion'u dolduranlara keyifli bir gece yaşattı. Gece yarısından sonra sahneye çıkan başarılı DJ, sergilediği canlı performansı ile büyük beğeni topladı. Eğlencenin tadını Illusion Event Hall'de çıkaran eğlenceseverler, geç saatlere kadar mekanda kaldılar.