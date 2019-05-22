Illusion Haziran'da cayır cayır yanacak

GEÇTİĞİMİZ yaz hizmete giren Illusion Event Hall, Haziran ayını cayır cayır yakacağa benziyor. 5 Haziran'da Garizovka, 6 Haziran'da DJ Cielo, 7 Haziran'da Emrah Karaduman ve 8 Haziran'da Demet Akalın konserlerine ev sahipliği yapacak olan renkli mekan, üç günlük aranın ardından 12 Haziran'da Jung Felix, 13 Haziran'da DJ Funky C, 14 Haziran'da İlkay Şencan ve 15 Haziran'da da Hakan Altun konserlerine sahne olacak. Dev konserlere Alanyalı eğlenceseverleri davet eden işletme yetkilileri, "Haziran ayında Alanya daha da sıcak olacak" dediler.