Illusion Haziran'da cayır cayır yanacak

Illusion Event Hall bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda başlayacak olan dev konserler ile adından yine sıkça söz ettireceğe benzeyen ünlü gece kulübü, 5 Haziran'dan 15 Haziran'a kadar ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak 

Illusion Haziran'da cayır cayır yanacak
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GEÇTİĞİMİZ yaz hizmete giren Illusion Event Hall, Haziran ayını cayır cayır yakacağa benziyor. 5 Haziran'da Garizovka, 6 Haziran'da DJ Cielo, 7 Haziran'da Emrah Karaduman ve 8 Haziran'da Demet Akalın konserlerine ev sahipliği yapacak olan renkli mekan, üç günlük aranın ardından 12 Haziran'da Jung Felix, 13 Haziran'da DJ Funky C, 14 Haziran'da İlkay Şencan ve 15 Haziran'da da Hakan Altun konserlerine sahne olacak. Dev konserlere Alanyalı eğlenceseverleri davet eden işletme yetkilileri, "Haziran ayında Alanya daha da sıcak olacak" dediler.

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