Illusion'dan 30 Ağustos'a özel! Burak Yeter çoşturacak

ILLUSION Event Hall sahnesi bu gece yine ünlü bir ismi ağırlayacak. Türkiye'nin ve Avrupa'nın yakından tanıdığı ünlü disk jokey Burak Yeter, Illusion Event Hall'de mikser başına geçecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen gecede en popüler müziklerini çalacak olan DJ Burak Yeter, bu geceye özel olarak hazırladığı remix şarkıları ile de Illusion'a gelenleri coşturacak. Bu özel geceye tüm eğlenceseverleri davet eden Illusion Event Hall yetkilileri, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ünlü DJ Burak Yeter, bu geceye özel olarak düzenlenen partide sizlerle olacak" dediler.