Illusion'da konser maratonu 

ALANYA'NIN en yeni ve en popüler eğlence mekanlarından olan Illusion Event Hall, renkli geceler yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yine konserlerin adresi olan Illusion'da Cem Pilevneli renkli bir konser verdi. Ardından Pera Band konserine ev sahipliği yapan Illusion'da renkli bir ortam vardı. Gençliğin yeni gözdesi Canbay&Wolker ve Muti de geçtiğimiz haftasonu Illusion'daydı. Mekanın son sürprizi ise Çinare Melikzade oldu. Sesi ve yorumu ile olduğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken başarılı sanatçı, Illusion'u dolduranlara keyifli bir gece yaşattı.

