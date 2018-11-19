Illusion'da ünlü yağmuru

YAZ başında hizmet vermeye başlayan ve açıldığı günden beri çok sayıda ünlü ismin konserine imza atan Illusion Event Hall, geçtiğimiz hafta sonunda iki ünlü ismi daha eğlenceseverler ile buluşturdu. Türkiye'nin yakından tanıdığı Power FM'in başarılı disk jokeyi Funky C, geçtiğimiz cuma gecesi Illusion'da canlı performansını sergiledi. Sahne enerjisi ve hareketli şarkıları ile coşturan Funky C, iki saat boyunca gençleri coşturdukça coşturdu.

MEKAN TIKLIM TIKLIMDI

Illusion Event Hall, cumartesi gecesi de Sagopa Kajmer'in konserine ev sahipliği yaptı. Ünlü rapçi, Illusion'u tıklım tıklım dolduran hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Dillere pelesenk olan şarkılarını sevenleri ile birlikte söyleyen Sagopa Kajmer, "Alanya'nın enerjisine hayran kaldım. Kısa bir süre içerisinde tekrar gelmek istiyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen rap şarkılarını seslendiren Sagopa, unutulmaz bir konsere imza attı.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 00:03