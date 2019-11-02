Illusion'da tıklım tıklım bir gece! Hakan Altun rüzgarı esti
Fantezi müziğin güçlü sesi Hakan Altun, Alanyalı hayranları ile bu yıl ikinci kez buluştu. Illusion Event Hall'deki dev konserde adım atacak yer yoktu
PORTAKAL 02.11.2019, 15:06 02.11.2019, 15:55
ILLUSION Event Hall, Hakan Altun'u ikinci kez Alanya halkıyla buluşturdu. Geçtiğimiz Cuma gecesi düzenlenen konsere ilgi yoğundu. Saatler gece yarısını gösterdiğinde "Telefon" adlı nostaljik şarkısı ile sahneye çıkan Hakan Altun, hayranlarının yoğun alkışları arasında konsere başladı. Eski ve yeni şarkılarını konseri izleyenlerle birlikte söyleyen ünlü sanatçı, zaman zaman dinleyicileri ile sohbet de etti. Yaklaşık 2,5 saat süren konser boyunca keyifli bir müzik ziyafeti çeken Hakan Altun, Alanyalı hayranlarından yine tam not almayı başardı.
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