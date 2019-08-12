Illusion'da Serdar Ortaç rüzgarı esti

ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından olan Illusion Event Hall, bayramda müdavimlerine muhteşem bir gece yaşattı. Renkli gecede geçtiğimiz günlerde eşi Chloe Loughnan'dan boşanan ünlü ünlü sanatçı Serdar Ortaç sahne aldı. "Gıybet" adlı şarkısı ile konserine başlayan Ortaç, arka arkaya en sevilen şarkılarını seslendirdi. 1994 yılında çıkardığı "Karabiberim" albümünden bugüne kadar tüm albümlerinin en popüler şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen başarılı sanatçı, zaman zaman izleyicilerle de sohbet etti.

'EVLİLİK NORMAL İNSANLARIN İŞİ DEĞİL'

Eşi Chloe Loughnan'dan ayrıldıktan sonra ilk konserini Alanya İllusion Event Hall sahnesinde veren Serdar Ortaç, hayranları ile de dertleşti. Evlilik hakkında konuşan Ortaç, "Evlilik gerçekten de normal insanların işi değil. Ben bunu anladım. Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi.

ESKİ EŞE ŞARKISI İLE GÖNDERME YAPTI

Serdar Ortaç, konserinde 2004 yılında çıkardığı "Çakra" albümünden "İsmi lazım değil" adlı şarkısını da söyledi. "İsmi lazım değil beni o zalim yıktı, ismi lazım değil o bir vefasız çıktı, ismi lazım değil döküldü gözyaşımdan, yerden yere vurdu bu yüreğimi" sözleri ile eşi Chloe Loughnan'a gönderme de yapan Ortaç, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalarak renkli bir eğlence yaşattı.