 Illusion'da renkli konser

2015 yılında aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Kayahan'ın yeğeni olan Erdinç Erişir, Illusion Event Hall'de keyifli bir konser verdi. Kayahan'ın ünlü sözü olan "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerlerde buluşuruz" adıyla düzenlenen konserde en güzel Kayahan şarkılarını seslendiren Erdinç Erişir, sahne performansı ile beğeni topladı. Erişir'i dinleyenler arasında Mersin'den lise arkadaşları da vardı. Sanatçının şarkılarına eşlik ederek geç saatlere kadar eğlenenler, konser sonunda Erişir'i bol bol alkışladılar.

