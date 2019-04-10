Illusion'da İlyas Yalçıntaş fırtınası

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, Illusion Event Hall sahnesinde unutulmaz bir konsere imza attı. X Factor Star Işığı adlı müzik yarışmasındaki performansı ile dikkat çeken ve 'İncir' adlı şarkısı ile şöhrete ulaşan başarılı sanatçı, Alanya'daki ilk konserinde herkesi mest etti. Sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Yalçıntaş, kalabalık orkestrası ile coşkulu bir gece yaşatırken, Illusion Event Hall de o gece en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve hayranlarının hiç bir isteğini geri çevirmeyen İlyas Yalçıntaş, Alanyalılardan tam not almayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 11:42