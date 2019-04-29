ILLUSION Event Hall, renkli partilerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü DJ Pascal Junior, Illusion'daki partide canlı performansını sergiledi. En ünlü şarkılarını eğlenceseverler için çalan başarılı DJ, yaklaşık 3 saat boyunca mikser başında kaldı. Hareketli müzikler eşliğinde dans ederek eğlenen Illusion müdavimlerinin keyiflerine diyecek yoktu.
Illusion'da eğlence tavan yaptı
Avrupa'nın en iyi disk jokeyleri arasında gösterilen ünlü DJ Pascal Junior, Illusion Event Hall'deki partide mikser başına geçti ve unutulmaz bir eğlence yaşattı
ILLUSION Event Hall, renkli partilerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü DJ Pascal Junior, Illusion'daki partide canlı performansını sergiledi. En ünlü şarkılarını eğlenceseverler için çalan başarılı DJ, yaklaşık 3 saat boyunca mikser başında kaldı. Hareketli müzikler eşliğinde dans ederek eğlenen Illusion müdavimlerinin keyiflerine diyecek yoktu.
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