Illusion'da Buray sürprizi

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Buray, Illusion Event Hall'ün sezon açılış gecesinde sahneye çıkacak 

Illusion'da Buray sürprizi
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ALANYA Marina içerisinde hizmet veren Illusion Event Hall, yeni sezon açılışını 1 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirecek. Bu özel gece için çok özel bir sanatçıyı hayranları ile buluşturacak olan Illusion Event Hall, ünlü isim Buray'ı sahnesinde ağırlayacak. Son yılların en ünlü popçuları arasında gösterilen ve şarkıları dillere pelesenk olan Buray, dev bir orkestra ile muhteşem bir konsere imza atacak. Sezon açılış gecesi için hazırlıklarını sürdüren Illusion Event Hall yetkilileri, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yeni sezona hep birlikte merhaba demek için tüm eğlenceseverleri Illusion'a bekliyoruz" dediler.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 14:09
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