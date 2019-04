Illusion'da Brianna gecesi 

ILLUSION Event Hall, bu gece eğlenceli bir konsere daha imza atacak. "Lost In İstanbul" ve "All I Need" şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında "Müziğim Türkiye'de değer buldu" açıklaması yapan Romanyalı ünlü sanatçı Brianna, Illusion Event Hall sahnesinde hayranlarına keyifli bir konser verecek. Konserin tüm hazırlıklarını tamamlayan Illusion yetkilileri, "Alanya bu gece eğlenceye doyacak" diyerek tüm herkesi Illusion'a beklediklerini söylediler.