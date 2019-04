Illusion'da Brianna coşkusu

ARKA arkaya ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya devam eden Illusion Event Hall'ün son sürprizi Brianna oldu. "Lost In İstanbul" ve "All I Need" adlı şarkıları ile dünya müzik listelerini kasıp kavuran Brianna, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı. Konser öncesinde Dim Magazin mikrofonlarına konuşan Brianna, Alanya'ya konserden bir gün önce geldiğini ve Alanya'da yaşayanların çok şanslı insanlar olduğunu söyledi. Brianna, "Alanya'yı biliyordum ama hiç gelmemiştim. İyi ki bir gün önce gelmişim. Gerçekten de muhteşem güzel bir atmosferi var. Illusion sahnesinde Alanyalı hayranlarıma seslenmek benim için ayrı bir gurur oldu" dedi. Illusion Event Hall'deki eğlenceli gece görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 12:37