Illusion BM gibiydi

Hemen hergün farklı bir parti ve konsere ev sahipliği yapan Illusion Event Hall'de DJ Emrah Karaduman ve Anıl Piyancı fırtınası esti. Her iki partide de dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler gönüllerince eğlenirken, görüntü ise Birleşmiş Milletleri andırdı.

Illusion BM gibiydi
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HABERİN GALERİSİ
Illusion BM gibiydi

Illusion BM gibiydi

GENÇLİĞİN popüler mekanı haline gelen Illusion Event Hall, ünlü DJ Emrah Karaduman'ı bir kez daha sahnesinde ağırladı. Canlı performansını sergileyen başarılı müzisyen gençleri coşturdu. Illusion'da geçtiğimiz gece de Anıl Piyancı rüzgarı esti. Başarılı müzisyen Illusion müdavimlerine müzik ziyafeti çekti. Ünlü işletmedeki her iki partide de çok sayıda yabancı turist vardı. Latin Amerika, Afrika, Avrupa, Rus, İskandinav ve Türk müşterilerin bir arada eğlendiği partilerdeki coşkulu atmosfer görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 16:31
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