İlk yaşa renkli kutlama 

ÇITIRIM Pastanesi'nde çalışan Mine Kamalak ve Parador Beach Otel çalışanlarından Süleyman Kamalak'ın küçük kızları Hasret Yüsra, 1 yaşına adım attı. Hasret'in ilk doğum günü kutlamasına Kamalak Ailesi'nin yakınları ve dostları büyük ilgi gösterdi. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasının mumlarını anne ve babası ile birlikte söndüren Hasret Yüsra, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. Davetliler tarafından hediye yağmuruna tutulan küçük Hasret, en çok da oyuncak bebek hediyesini beğendi.

