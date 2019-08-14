İlk adımı attılar

ALANYA Belediyesi'nde görev yapan Oben Şengün, turizmci Volkan Uysal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çiftin aile arasında yapılan nişan merasimlerine en yakın dostları ve akrabaları katıldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan Oben ve Volkan'ın nişan yüzüklerini ise damadın yakın arkadaşı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel taktı. Başkan Yücel, "Mesai arkadaşım Oben Şengün ve değerli arkadaşım Volkan Uysal'ın nişan merasimini gerçekleştirdik. Çiftimize bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi. Törenin ardından davetlilere nişan çikolatası ve kolonyası ikram eden genç çiftin ise heyecanlı halleri görülmeye değerdi.