 İlk adımı attılar

Alanya'nın tanınmış kuaförlerinden olan Uğur Toraman, bir süredir birlikte olduğu Özge Aydemir ile evlilik yolunda ilk adımı attı

 İlk adımı attılar
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EVDE aile arasında yapılan nişan törenine, genç çiftin yakınları büyük ilgi gösterdi. Nişanlanıyor olmanın mutluluğunu yaşayan Özge ve Uğur, aile büyüklerinin taktığı nişan yüzüklerinin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram etti. Kendilerini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmeyen yeni nişanlı çift, "Darısı tüm bekar arkadaşlarımızın başına" dediler.

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