İlk adımı attılar

EMMY Shoes Mağaza Müdürü İbrahim Arıkan ve Addax mağazası çalışanı Ayla Özgür, mutlu birlikteliklerini resmiyete dökerek nişanlandı. Genç çiftin Dimçayı Panorama Piknik'te yapılan nişan törenlerine çok sayıda davetli katıldı. Aile büyüklerinin taktığı nişan yüzüklerinin ardından ilk danslarını romantik bir şarkıda yapan genç çiftin heyecanlı halleri görülmeye değerdi. Nişan töreninin ardından davetliler ile birlikte vur patlasın çal oynasın eğlenen Ayla ve İbrahim, düğünlerinin ise gelecek yıl yapılacağını müjdelediler.