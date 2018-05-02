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 İlk adım mutluluğu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde akademisyen olan Aslı Erkal ve ALKÜ Basın Danışmanı Harun Aytemur evlilik yolundaki ilk adımı atarak nişanlandı

 İlk adım mutluluğu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde akademisyen olan Aslı Erkal ve ALKÜ Basın Danışmanı Harun Aytemur evlilik yolundaki ilk adımı atarak nişanlandı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:52
 İlk adım mutluluğu
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HÜLYA ve Fatih Erkal çiftinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) akademisyen olarak görev yapan kızları Aslı Erkal, Zeynep ve Mustafa Aytemur çiftinin ALKÜ Basın Danışmanı olan oğulları Harun Aytemur ile nişanlandı. Aile arasında düzenlenen sade ve şık bir törenle evlilik yolundaki ilk adımı atan genç çiftin Antalya’da gerçekleştirilen nişan törenlerine, her iki ailenin de yakın dost ve akrabaları katıldı. Oldukça neşeli geçen törende mutlu çiftin nişan yüzüklerini gelin ve damadın babaları taktı. Törenin ardından romantik bir parça eşliğinde ilk danslarını yapan genç çift, daha sonra yakınlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. 

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Aslı ErkalAlaaddin Keykubat ÜniversitesiAlanyaHarun AytemurNisan
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