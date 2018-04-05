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İlk adım mutluluğu

Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Birke Muratal ve Mustafa Erman Doğan, şık bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin yüzüklerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel taktı

İlk adım mutluluğu

Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Birke Muratal ve Mustafa Erman Doğan, şık bir nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin yüzüklerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel taktı

05 Nisan 2018 Perşembe 17:22
İlk adım mutluluğu
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ALANYA Belediye Tiyatrosu oyuncusu ve eski sanat yönetmeni Mustafa Erman Doğan, meslektaşı Birke Muratal ile nişanlandı. Renkli nişan Alanya manzaralı bir restoranda yapıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı nişan törenine çok sayıda davetli katıldı. Çiftin yüzüklerini takan başkan Yücel, "Samimiyetle söylüyorum, birbirinize çok yakışan bir çiftsiniz. Mutluluğunuz da, tiyatrodaki başarınız gibi daim olsun" dedi. Nişanda mutluluklarını ifade eden yeni nişanlı çift, "Bizi yalnız bırakmadığı için Alanya Belediye Başkanı sayın Adem Murat Yücel'e, mekanının kapılarını bize açan Zirve Restoran sahibi Emre Kaba'ya, nişan pastasını elleriyle hazırlayan Mehmet Şanal'a, mükemmel bir ortam hazırladıkları için Görkem Tüzün ve Şirin Şanal'a, fotoğraf çekimi için Erkan Güneş ve Fehmi kardeşimize, saç ve makyajımızı özenle yapan Ömer Menteş arkadaşıma ve ekibine çok teşekkür ederiz" dediler. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye TiyatrosuBirke MuratalMustafa Erman DoğanAdem Murat Yücel
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